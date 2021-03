Schepen kiezen voor tocht rond Afrika in plaats van Suezkanaal

quote: suske wiet schreef op 26 maart 2021 08:12:

Op welke manier is dit kunnen gebeuren ?

Gaan we dit ooit aan de weet komen ?

Op welke manier is dit kunnen gebeuren ?Gaan we dit ooit aan de weet komen ?

Liever niet; het is totaal onbelangrijk in mijn ogen.Of ze nu een rondje maken of door het Suez-kanaal varen. (Dat tuinsetje mag best wat later afgeleverd worden).