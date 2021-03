Huishoudens spaarden in crisisjaar 2020 bijna kwart van inkomen

quote: objectief schreef op 26 maart 2021 08:02:

[...]



Zijn er nog belastingen; ik merk er niks van!!! Hoog tijd om ze fors te verhogen en de Staatsschuld weg te werken..

De huishoudens houden 25% van hun inkomen over na belastingen!!!

You will own nothing! and be happy..