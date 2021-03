Meer hypotheken aan starters verstrekt na belastingvrijstelling

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Starters op de woningmarkt hebben in de eerste twee maanden van dit jaar vaker een hypotheek aangevraagd dan een jaar eerder. Het aantal aanvragen voor een hypotheek door huizenkopers onder de 35 jaar steeg met 8 procent, meldt De Hypotheker. Daarmee lijkt de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor 'jonge' huizenkopers effect te hebben gehad.

Sinds de jaarwisseling hoeven huizenkopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting van 2 procent over de koopsom van hun huis te betalen, mits ze zelf in het huis gaan wonen. De regering hoopte met deze maatregel jongere woningzoekenden een handje te helpen op de krappe huizenmarkt.

In Noord-Holland was de stijging het sterkst. Hier steeg het aantal hypotheekaanvragen door personen onder de 35 met 21 procent. Ook in Zuid-Holland en Gelderland waren aanzienlijke toenames, van respectievelijk 17 en 14 procent.

Binnenkort houdt het startersvoordeel voor een groot deel van de beschikbare huizen alweer op. Na 1 april geldt de overdrachtsbelasting namelijk weer wel voor jonge huizenkopers die een woning van boven de 400.000 euro kopen. Volgens Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker, komt dit er praktisch op neer dat starters in de Randstad nog amper aanspraak kunnen maken op de vrijstelling van de overdrachtsbelasting. "Juist deze starters moeten al flink overbieden willen zij kans maken op een huis. Met de verwachte prijsstijgingen in de grote steden is een bedrag boven de vier ton euro helaas een reële koopsom voor deze starters."