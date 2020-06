Hoop op biljoenensteun zet Wall Street flink hoger

quote: Cavemenneke schreef op 26 maart 2020 22:20:

usa nu het land met de meeste besmettingen, meer dan china en italie, en over 10 dagen gaat daar weer alles normaal functioneren...zucht, goede nacht

De beurs gelooft Trump al 3 jaar op z'n blauwe ogen en doet dat nu ook weer. De rally is 2+4 trillion plus het feit dat Trump op 12 April alles weer opengooit.De cijfers in de USA zijn echt griezelig, waar er eergisteren en gisteren nog 10 en 12 duizend besmettingen bijkwamen zijn dat er vandaag waarschijnlijk 20-25000. Ik heb eerder uitgerekend 1.6 miljoen besmettingen met pasen maar dat was met een verdubbelingstijd van 3.Bij een verdubbelingstijd van 2 dagen zoals de cijfers van vandaag aangeven zijn er met pasen meer dan 10 miljoen (!!!) besmettingen. Er gebeurt in de USA afgezien van NYC, Seattle, New Orleans en een paar grote steden bijna helemaal niks qua maatregelen.Er komt een moment waarop de beurzen ook realiseren dat 12 April volstrekt onhaalbaar is en dan komt er alsnog een klap naar beneden, of dat lager wordt dan de huidige bodem geen idee, maar op dit moment is men de griezelige versnelling van de besmettingsgraad compleet uit het oog verloren zoveel is zeker