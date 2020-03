Flink hogere winst voor investeerder HAL

Gepubliceerd op | Views: 338

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft de winst afgelopen jaar flink opgevoerd. Belangrijkste reden daarvoor was de verkoop van het belang in optiekketen GrandVision aan brillenreus EssilorLuxottica.

De winst kwam uit op 666 miljoen euro, waar in 2018 onder de streep nog 155 miljoen euro overbleef. De verkoop van GrandVision betekende dat onder meer afschrijvingen op die bezitting werden beëindigd wat de nettowinst met 193 miljoen euro opdreef. Ook hadden buitengewone baten bij tankopslagbedrijf Vopak een positief effect van 103 miljoen euro.

Al eerder had HAL bekendgemaakt dat de nettovermogenswaarde van zijn deelnemingen vorig jaar met 2,7 miljard euro was gestegen. Alle bezittingen tezamen waren eind december 13,7 miljard euro waard. De afgelopen tijd zijn door de forse verliezen op de aandelenmarkten de deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven zo'n 1,8 miljard euro minder waard geworden.

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid voor bedrijven waar HAL een belang in heeft. Mede daarom doet HAL geen uistpraken over de te verwachten winst voor dit jaar. Wel wordt de aandeelhoudersvergadering vanwege de virusuitbraak op de lange baan geschoven.