Wall Street hoger na cijfers over uitkeringen VS

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst geopend. Beleggers op Wall Street verwerken cijfers over de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten die vorige week explosief zijn gestegen door de coronacrisis. Daarnaast gaat de aandacht uit naar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve die een interview gaf aan zakenzender CNBC.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 2,2 procent in de plus op 21.672 punten. De brede S&P 500 klom 2,3 procent tot 2532 punten en technologiebeurs Nasdaq won 2 procent tot 7531 punten.

Een kleine 3,3 miljoen Amerikanen klopten bij de overheid aan voor een uitkering, haast elf keer zo veel als een week eerder. De groei komt door de eerste golf van ontslagen als gevolg van de coronapandemie in de VS. Veel bedrijven moeten deels of volledig dicht en ontslaan personeel om kosten te besparen. Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering was nog nooit zo hoog.

Meer maatregelen

Volgens Powell heeft de Fed nog de slagkracht om meer maatregelen te nemen om de economie te ondersteunen tijdens de pandemie. De Fed verlaagde al twee keer de rente en stelde geld beschikbaar voor liquiditeit op de financiële markten. Dat laatste zal de Fed op agressieve wijze blijven doen, zei Powell. Hij heeft er vertrouwen in dat de economie weer op gang komt, zodra de uitbraak onder controle is. De Fed doet er alles aan om te zorgen dat de economie dan krachtig kan opveren.

De Amerikaanse Senaat stemde unaniem in met een steunpakket van 2 biljoen dollar om de economische schade van de crisis te beperken. De wet moet vrijdag nog langs het Huis van Afgevaardigden maar minister van Financiën Steven Mnuchin verwacht dat de wet ook daar zal worden aangenomen. President Donald Trump zei eerder al de wet direct te ondertekenen zodra die door het Congres is geloodst.

Bij de bedrijven kon Ford Motor op belangstelling rekenen. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de rating van het autoconcern verlaagd naar junkstatus vanwege de grote malaise in de autosector door het virus. Ford meldde zelf te mikken op heropening van zijn Noord-Amerikaanse fabrieken vanaf 6 april. De fabrieken in de VS, Canada en Mexico sloten vorige week de deuren. Ford ging een kleine 2 procent omhoog.