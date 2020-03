Aantal uitkeringsaanvragen VS explosief gestegen

[quote alias=Branco P id=12259957 date=202003261437]

Jongens, het spijt me dat ik het zeg, maar jullie lopen achter de feiten aan. De DOW en beurzen wereldwijd zijn al zo'n 40% in elkaar gezakt. Dat het aantal werklozen in de VS stijgt mag voor niemand een verrassing zijn. Iedereen begrijpt bovendien dat 95% tot 100% van die mensen meteen weer aangenomen worden zodra het normale leven weer terug is. Zo werkt dat nu eenmaal in de VS.

idem ,normale praat

Als de pieken van corona voorbij zijn en men controle krijgt gaan we terug naar normale tijden .

Een beetje hopen en terug vooruit kijken .

Als iedereen negatief geraken we nog in een veel dieper dal .

Dat wil niemand