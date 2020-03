Ford wil fabrieken VS begin april weer opstarten

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: autoindustrie, Verenigde Staten

DEARBORN (AFN) - Autofabrikant Ford mikt op een heropening van zijn Noord-Amerikaanse fabrieken vanaf 6 april. Het bedrijf zegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen om zijn arbeiders te beschermen. Vakbonden maken zich daar ernstige zorgen om.

De fabrieken van Ford in de Verenigde Staten, Canada en Mexico sloten vorige week de deuren. Op 6 april moet een assemblagefabriek in het Mexicaanse Hermosillo als eerste weer openen. Ruim een week later moeten twaalf andere fabrieken ook weer beperkt open gaan.

Vakbond UAW laat weten "de gezondheid en veiligheid van onze leden, hun families en het Amerikaanse volk" als hoogste prioriteit te hebben. De aankondiging van Ford bekijkt de bond met "grote zorgen en voorzichtigheid".