KLM hervat vrachtvluchten naar Peking

AMSTERDAM (AFN)

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM gaat vanaf zondag weer vliegen naar Peking. Aanvankelijk gaat het om vrachtvluchten, omdat voor reizigers nog altijd strenge reisrestricties gelden. Wekelijks staan de komende tijd drie retourvluchten gepland naar de Chinese hoofdstad.

Eerder schrapte KLM vanwege het nieuwe coronavirus alle vluchten van en naar China. De wijzigingen golden tot het einde van de winterdienstregeling die komend weekend afloopt. In de zomerdienstregeling, die voor langeafstandsvluchten zondag ingaat, worden ook weer vluchten naar Shanghai aangeboden. Ook Hongkong is in het zomerschema opgenomen.

KLM benadrukt dat veel landen reisrestricties hebben ingevoerd. Reizigers moeten er volgens KLM ook rekening mee houden dat dit soms op korte termijn gebeurt.