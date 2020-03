Noors staatsfonds verliest meer dan 100 miljard op beleggingen

De Europese Centrale Bank (ECB) kan voortaan meer dan een derde van de staatsobligaties van een land kopen. Maar ze gaat nog niet zover als de Amerikaanse centrale bank.



De ECB schrapt in haar nieuw aankoopprogramma van 750 miljard euro de limiet die bepaalt dat ze maximaal een derde van de uitstaande obligaties van een land mag kopen. Dat staat in een juridisch document dat ze heeft gepubliceerd. 'We tolereren geen risico voor de vlotte transmissie van het monetair beleid in alle landen.'



Die beslissing schrapt bijna alle beperkingen.

FREDERIK DUCROZET

ECB-WATCHER BANK PICTET

'Die beslissing schrapt bijna alle beperkingen op de aankoop van activa', zegt Frederik Ducrozet, ECB-watcher van Bank Pictet. ECB-voorzitster Christine Lagarde had vrijdag al gezegd dat de ECB 'zelfopgelegde limieten' zou herzien als die een belemmering vormen. De Europese obligatiemarkten reageren positief op de beslissing van de ECB. De langetermijnrente daalt in alle belangrijke landen van de eurozone, maar vooral in Zuid-Europa.



Flexibiliteit



