'Update ASR over kapitaalbuffer aangename verrassing'

AMSTERDAM (AFN) - De update die ASR heeft gegeven over de solvabiliteit is een positieve verrassing. Dat schrijft analist Jason Kalamboussis van KBC Securities in een commentaar. Hij ziet reden het beleggingsadvies voor de verzekeraar te verhogen van reduce naar hold. Het nieuwe koersdoel is 32 euro.

Topman Jos Baeten vaart volgens KBC een stabiele koers met ASR, en dat is nuttig onder de huidige, lastige marktomstandigheden. Datzelfde geldt voor de sterke kapitaalbuffer van 235 procent waarover de verzekeraar beschikt.

KBC merkt wel op dat de mogelijkheden voor ASR voor fusies en overnames momenteel beperkt zijn. Nu het bedrijf naast branchegenoot Vivat heeft gegrepen, resteren alleen kleinere prooien. De kans dat ASR zelf doelwit wordt van bijvoorbeeld NN Group of Aegon, is volgens het effectenhuis erg klein onder de huidige marktomstandigheden.

Positief nieuws

Ook ING noemt de update van ASR over de solvabiliteit positief nieuws. Hoewel de firma nog geen uitspraken deed over de mogelijke impact van de coronacrisis op de financiële resultaten, denkt analist Albert Ploegh dat die "beheersbaar" zal zijn. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 44 euro.

Het aandeel ASR stond donderdagochtend na zo'n twee uur handel op het Damrak 0,3 procent hoger op 22,50 euro. Daarmee was het een van de spaarzame stijgers in de 2 procent lagere AEX.