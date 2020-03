'Wijs dividendbesluit van Heijmans'

Gepubliceerd op | Views: 497

AMSTERDAM (AFN) - Dat Heijmans over 2019 toch geen dividend gaat betalen is een wijs besluit, ondanks de negatieve gevolgen voor aandeelhouders. Dat concluderen kenners van ING. Ze verwachten dat meer bedrijven met een dergelijke beslissing zullen komen.

Heijmans schrapte het dividendvoorstel vanwege de onzekerheden rond het nieuwe coronavirus. Volgens de beursgenoteerde onderneming is de impact van de crisis op de resultaten dit jaar ongewis. Met het oog op de onduidelijke vooruitzichten is het eerdere voorstel ingetrokken.

ING merkt op dat bedrijven als Heijmans, maar ook BAM en Boskalis, kampen met de nodige uitdagingen in de bouwsector. Naast de coronaproblemen spelen ook nog de kwesties rond stikstof en PFAS die vergunningverlening in de weg zitten.

Veiligheidsmaatregelen

Projecten van de bouwers lopen nog, maar door veiligheidsmaatregelen in een trager dan gepland tempo. Heijmans is daarbij 100 procent afhankelijk van de situatie in Nederland. Met name de infra-divisie zal de komende tijd hinder gaan ondervinden van PFAS- en stikstofproblematiek.

ING handhaafde zijn koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 10,50 euro. Het aandeel Heijmans noteerde donderdag omstreeks 11.00 uur 5,3 procent lager op 5,40 euro.