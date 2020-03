'Afboeking bij ABN AMRO is ongelukkig'

"De genoemde klant had een specifieke strategie bij het handelen in Amerikaanse opties en futures. Maar op een gegeven moment was deze persoon niet meer in staat om aan de minimale kapitaaleisen van ABN AMRO te voldoen."



"Om verdere verliezen te voorkomen, besloot ABN AMRO Clearing de posities van deze klant te sluiten. De impact hiervan wordt opgenomen in de resultaten van ABN AMRO over het eerste kwartaal van 2020", aldus de bank."





Toch mooi, beetje optiehandel doen met geld van de bank. Mijn droombaan.