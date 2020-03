AEX opent lager, ABN AMRO zakt ruim 6 procent

Gepubliceerd op | Views: 780 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Beleggers namen wat gas terug na de opleving in de afgelopen dagen. Daarnaast werd uitgekeken naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die naar verwachting een sterke toename zullen laten zien vanwege de coronapandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 2,4 procent in de min op 463,85 punten. De hoofdindex wist in de afgelopen twee dagen 12 procent terug te winnen. De MidKap daalde 1,6 procent tot 641,82 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 2,7 procent. De DAX in Frankfurt zakte 2,5 procent na een keldering van het Duitse consumentenvertrouwen.

ABN AMRO zakte ruim 6 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. De bank neemt in het eerste kwartaal een eenmalig verlies van ongeveer 183 miljoen euro vanwege problemen bij zijn clearingsbank in de Verenigde Staten. Een klant van de clearingsbank kwam in de problemen door de ongekende volumes en schommelingen op de financiële markten sinds het uitbreken van de coronacrisis.