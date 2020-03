Vertrouwen Duitse consumenten keihard onderuit

Gepubliceerd op | Views: 1.105 | Onderwerpen: Duitsland

NEURENBERG (AFN/DPA) - Het consumentenvertrouwen in Duitsland gaat keihard onderuit door de zorgen over de coronacrisis. Dat meldde onderzoeksbureau GfK. De index die het vertrouwen van consumenten in Europa's grootste economie weergeeft, kelderde naar een stand van 2,7. Bij een voorgaande meting was dat een stand van 8,3.

De daling was veel sterker dan verwacht. De index staat nu op het laagste niveau sinds de financiële crisis. Een dergelijk sterke afname van het vertrouwen is niet eerder gezien sinds het begin van de metingen in 1994, aldus GfK. Vooral de angst voor baanverlies is sterk toegenomen, zeggen de onderzoekers.

De graadmeter wordt gebaseerd op onderzoek onder circa 2000 respondenten en kijkt een maand vooruit, in dit geval naar april.