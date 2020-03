'Beurzen in afwachting Amerikaanse ww-aanvragen'

Gepubliceerd op | Views: 2.821 | Onderwerpen: uitkeringen

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent donderdag waarschijnlijk met verlies. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachtingen lager beginnen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de sterke opleving in de afgelopen dagen. Daarnaast wordt uitgekeken naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die naar verwachting een recordstijging zullen laten zien vanwege de coronapandemie.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de recessie veroorzaakt door de coronacrisis wereldwijd voor een grotere economische neergang en meer baanverliezen zorgt dan de financiële crisis van 2008. De economen van de WTO zien een "zeer scherpe daling" in de wereldwijde handel. Wel ziet de organisatie dat landen goede stappen nemen om directe economische schade zoveel mogelijk te vermijden.

Aan het bedrijvenfront staan de Europese toeleveranciers van Apple in de schijnwerpers. Volgens het Japanse zakenblad Nikkei overweegt het Amerikaanse technologieconcern de introductie van een nieuwe iPhone die geschikt is voor 5G-netwerken, met enkele maanden uit te stellen. Normaal gesproken komen nieuwe iPhones in september uit.

ABN AMRO

Op het Damrak maakte ABN AMRO bekend maatregelen te hebben genomen vanwege de ongekende volumes en volatiliteit op de financiële markten door de coronacrisis. De bank boekt een incidenteel nettoverlies van 200 miljoen dollar. De afboeking is volgens ABN AMRO nodig omdat een klant van ABN AMRO Clearing in de problemen is gekomen.

Bouwer Heijmans keert vanwege de coronacrisis toch geen dividend uit over boekjaar 2019. Volgens de beursgenoteerde onderneming is de impact van de crisis op de resultaten dit jaar ongewis. Met het oog op de onduidelijke vooruitzichten is het eerdere voorstel ingetrokken.

Accell

Ook Accell heeft besloten geen dividend te betalen vanwege de "onvoorziene" impact van de coronapandemie. De sluiting van de fietsenwinkels heeft volgens de fietsenfabrikant een "zeer negatief effect op de omzet en winst" in de eerste jaarhelft. Advies en ingenieursbureau Arcadis keert eveneens geen dividend uit en schort de inkoop van eigen aandelen op.

ASR verklaarde nog niet te weten wat de impact van de coronacrisis zal zijn op de financiële resultaten dit jaar. Het effect hangt volgens de verzekeraar af van de omvang en duur van de crisis en de impact op de wereldeconomie en financiële markten. Biotechnologiebedrijf Vivoryon en detacheerder DPA kwamen nog met jaarcijfers. Vivoryon leed afgelopen jaar iets meer verlies dan in 2018. DPA zag de omzet en winst in 2019 dalen.

Wilde koersrit

De Europese beurzen sloten woensdag hoger na een wilde koersrit. De AEX-index steeg 3 procent tot 475,40 punten en de MidKap won 2,4 procent tot 651,80 punten. Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 4,5 procent. Ook Wall Street ging overwegend vooruit na de historische koerswinst een dag eerder. De Dow-Jonesindex steeg 2,4 procent tot 21.200,55 punten en de brede S&P 500 klom 1,2 procent. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent.

De euro was 1,0903 dollar waard, tegen 1,0834 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 23,96 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 27,06 dollar per vat.