Dat Ford al langer het zieke autobroertje is, was al langer geleden. Het begon al met de tanende verkoop in Europa. In de VS was de Mustang dan misschien wel 'n succes, maar sloeg niet aan in de rest van de wereld,ondanks zijn lage verkoopprijs. Verder kan je als autoconstructeur niet alleen overleven op één goed lopend model n.l. de pick-up . Met hun E auto's zijn ze te laat mee gestart en lopen dan ook nog verder achter t.o. Tesla. Rest dus nog misschien een fusie met deze laatste ??