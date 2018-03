Wall Street krabbelt flink op na zware week

Gepubliceerd op | Views: 1.560

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York hebben maandag stevig herstel laten zien na de verliezen van vorige week. Beleggers toonden zich hoopvol dat het niet tot een volwaardige handelsoorlog komt tussen de Verenigde Staten en China, nadat het Aziatische land zich bereid toonde concessies te doen. Facebook slaagde erin een flink verlies tijdens de handel weg te poetsen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 2,8 procent hoger op 24.202,60 punten, de grootste dagwinst sinds augustus 2015. Vorige week zakte de graadmeter nog 6 procent. De breder samengestelde S&P 500 won 2,7 procent tot 2658,55 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 3,3 procent tot 7220,54 punten.

Facebook won uiteindelijk 0,4 procent, na tussentijds ruim 5 procent in de min te hebben gestaan. Het technologiebedrijf staat nog altijd in de belangstelling vanwege het schandaal met gebruikersinformatie rond Cambridge Analytica. Toezichthouder FTC kondigde een onderzoek aan naar de kwestie. Vorige week werd Facebook 14 procent, oftwewel ongeveer 75 miljard dollar, minder waard.

Apple

Andere techbedrijven presteerden nog een stuk beter. Zo won Microsoft 7,6 procent na een positief analistenrapport. Netflix, Apple, en Amazon kregen er tot 6,5 procent bij. Chipbedrijf Intel profiteerde van een adviesverhoging en steeg 6,3 procent.

Verder verwerkten beleggers het nodige overnamenieuws. Bouwmaterialenfabrikant USG wees een bod van zijn Duitse concurrent Knauf af. USG vond het bod ter waarde van 5,9 miljard dollar te laag en won bijna 20 procent.

Finish Line

De Amerikaanse sportschoenenwinkelketen Finish Line sprong ruim 31 procent omhoog op het nieuws dat het wordt overgenomen door het Britse JD Sports, het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport. JD Sports betaalt daar 558 miljoen dollar voor.

Auto-onderdelenmaker Dana (plus 3,6 procent) verhoogde zijn bod op de automotive-divisie van het Britse industriële concern GKN met 140 miljoen dollar. Ook de Britse investeerder Melrose zit achter GKN aan.

International paper

International Paper werd opnieuw afgewezen door de Ierse kartonfabrikant Smurfit Kappa en won 3,4 procent. Begin maart vonden de Ieren een eerste overnamevoorstel ook al te laag.

De euro was 1,2453 dollar waard, tegen 1,2443 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 65,49 dollar. Brentolie zakte ook 0,6 procent in prijs tot 70,03 dollar per vat.