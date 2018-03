KPN lijft StartReady helemaal in

Gepubliceerd op | Views: 333

DEN HAAG (AFN) - KPN heeft het resterende belang van 85 procent gekocht in StartReady, een specialist in het leveren van Skype for Business-diensten. Volgens het telecombedrijf past die transactie in zijn strategie om te groeien in cloud- en IT-dienstverlening. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

StartReady levert zogeheten managed voice-, video- en chatdiensten aan zakelijke klanten van KPN op basis van Skype for Business-software van Microsoft. Het in Uithoorn en Groningen gevestigde bedrijf telt zo'n dertig medewerkers en wordt door Microsoft als specialist erkend in het leveren van Skype for Business en bijbehorende diensten. KPN nam in 2014 een belang van 15 procent in StartReady met een optie om op termijn het resterende belang te kunnen kopen.