Wall Street toont fors herstel bij opening

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke winst aan de handel begonnen. Beleggers zijn na de forse verliezen van vorige week hoopvol dat het niet tot een volwaardige handelsoorlog komt tussen de Verenigde Staten en China. Minister van Financiën Steven Mnuchin heeft laten weten dat er ,,productieve gesprekken'' zijn geweest. Zuid-Korea heeft ondertussen een permanente ontheffing voor de staalimportheffingen uitonderhandeld met de VS.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 1,8 procent hoger op 23.952 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 1,7 procent tot 2632 punten. Technologiebeurs steeg 2,1 procent tot 7137 punten.

Facebook verloor 0,6 procent. Het technologiebedrijf staat nog altijd in de belangstelling vanwege het schandaal met gebruikersinformatie rond Cambridge Analytica. Het bedrijf plaatste afgelopen weekeinde een paginagrote advertentie in Britse kranten waarin topman Mark Zuckerberg zijn excuses aanbood. Vorige week werd Facebook 14 procent minder waard, ongeveer 75 miljard dollar.

Verder zorgen overnameperikelen voor reuring. Bouwmaterialenfabrikant USG wees een bod van zijn Duitse concurrent Knauf af. USG vond het bod van Knauf ter waarde van 5,9 miljard dollar te laag en steeg bijna een vijfde in waarde.