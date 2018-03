'Wall Street hoopvol na handelsgesprekken'

Gepubliceerd op | Views: 2.750

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan maandag voor een flink hoger begin van de week, na de forse verliezen van vorige week. Beleggers zijn hoopvol dat het niet tot een volwaardige handelsoorlog komt tussen de Verenigde Staten en China nu minister van Financiën Steven Mnuchin heeft laten weten dat er ,,productieve gesprekken'' zijn geweest. Zuid-Korea heeft ondertussen een permanente ontheffing voor de staalimportheffingen uitonderhandeld met de VS. Qua macro-economisch nieuws is het een rustige dag.

Facebook staat nog altijd in de belangstelling vanwege het schandaal met gebruikersinformatie rond Cambridge Analytica. Het bedrijf is al enige tijd bezig de schade van de ophef te beperken en plaatste afgelopen weekeinde een paginagrote advertentie in Britse kranten waarin topman Mark Zuckerberg zijn excuses aanbood. Vorige week werd Facebook 14 procent minder waard, ongeveer 75 miljard dollar.

Auto-onderdelenmaker Dana verhoogde zijn bod op de automotive-divisie van het Britse industriële concern GKN met 140 miljoen dollar. Ook de Britse investeerder Melrose zit achter GKN aan.

Smurfit Kappa

International Paper werd opnieuw afgewezen door de Ierse kartonfabrikant Smurfit Kappa. Begin maart wezen de Ieren ook een eerste overnamevoorstel van de hand. Net als toen vindt Smurfit dat de voorgestelde overnameprijs te laag is.

Bouwmaterialenfabrikant USG heeft een bod gekregen van zijn Duitse concurrent Knauf. Die is bereid 42 dollar per aandeel te betalen, een kwart boven de slotkoers van vrijdag. Daarmee vindt Knauf dat USG 5,9 miljard dollar waard is. Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van Warren Buffett dat grootaandeelhouder is in USG, heeft Knauf een aanbod gedaan om een optie te nemen op zijn aandelen. Voor een extra 2 dollar per aandeel kunnen de Duitsers dan het belang van Berkshire Hathaway overnemen als het alle andere aandelen ook overneemt. Knauf heeft daarop nog niet gereageerd.

Finish Line

De Amerikaanse sportschoenenwinkelketen Finish Line wordt gekocht door het Britse JD Sports, het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport. JD Sports betaalt daar 558 miljoen dollar voor.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 1,8 procent lager op 23,533,20 punten. De brede S&P 500 daalde 2,1 procent tot 2588,26 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 2,4 procent, tot 6992,66 punten.