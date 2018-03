BAM neemt opnieuw project over van Carillion

Gepubliceerd op | Views: 377

SALFORD (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat een groot kantoor bouwen in een voorstad van Manchester. In eerste instantie zou het failliete bouwbedrijf Carillion het negen verdiepingen hoge gebouw in Salford neerzetten. Het is het tweede project in een week tijd dat BAM in Engeland van Carillion overneemt.

Vrijdag werd al bekend dat BAM de bouw van een kantoorpand in Birmingham overneemt. Carillion leverde in 2017 ook het kantoorpand 101 Embankment op in Salford. Voor een consortium onder leiding van projectontwikkelaar Ask Real Estate zou het Britse bouwbedrijf ook het zogeheten 100 Embankment in de voorstad van Manchester bouwen. Na het faillissement van Carillion in januari kwam BAM Construction in beeld. De Britse dochter van BAM moet het gebouw begin 2020 opleveren.

Er zijn geen financiële details bekend gemaakt over de deal.