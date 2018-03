Gipsplatenbedrijf Knauf op overnamepad in VS

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse fabrikant van bouwmaterialen Knauf heeft interesse in een overname van de Amerikaanse branchegenoot USG in een deal van 5,9 miljard dollar. Dat blijkt uit een melding van investeringsbedrijf Berkshire Hathaway dat grootaandeelhouder is van USG.

Het voorstel werd eerder deze maand ingediend, aldus Berkshire Hathaway. Het investeringsvehikel van de bekende belegger Warren Buffett bezit bijna een derde van de aandelen USG en Knauf heeft al ruim 10 procent van de onderneming in handen. Er is een aanbod gedaan aan Knauf om de aandelen van Berkshire over te nemen als dan ook een bod op het gehele bedrijf wordt gedaan. Knauf heeft nog niet gereageerd.

Knauf is onder meer bekend van de gipsplaten die gebruikt worden in de bouw. Het bedrijf telt wereldwijd circa 27.500 werknemers en draaide vorig jaar een omzet van 6,5 miljard euro.