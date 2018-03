Staalproductie wereldwijd gestegen

Gepubliceerd op | Views: 377

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde staalproductie heeft in februari een stijging met 3,5 procent tot 131,8 miljoen ton op jaarbasis laten zien. Dat meldde de World Steel Association.

In China, met afstand 's werelds grootste staalproducent, ging de productie met bijna 6 procent omhoog tot 64,9 miljoen ton. In Japan was sprake van een productiedaling met 0,5 procent. In India nam die met 3,4 procent toe en in Zuid-Korea zakte die met ruim 2 procent.

Binnen de Europese Unie zakte de Duitse staalproductie met 3,2 procent tot 3,3 miljoen ton. In Italië en Frankrijk nam die toe.

In de Verenigde Staten was een lichte productiegroei tot 6,4 miljoen ton te zien, en in Rusland ging het om een daling van 5,7 procent tot bijna 5,2 miljoen ton.