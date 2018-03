'ThyssenKrupp wil materialentak verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 195

ESSEN (AFN/RTR) - Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp denkt erover om zijn divisie die in materialen handelt te koop te zetten. Dat zou onderdeel zijn van een strategische koerswijziging die het bedrijf in mei aan gaat kondigen, schrijft de Duitse krant Handelsblatt op basis van anonieme bronnen. ThyssenKrupp wilde niet reageren op de berichten.

De divisie Materials Services is qua omzet de grootste binnen ThyssenKrupp. De omzet was vorig jaar 13,7 miljard euro, bijna een derde van die van het hele concern. De divisie omvat onder meer de staalleveringen van het bedrijf. De verkoop zou los staan van de geplande fusie tussen ThyssenKrupp en Tata Steel Europe.

Eerder gaf de Duitse staal- en metaaldistributeur Klöckner & Co al aan wel interesse te hebben in de divisie van ThyssenKrupp. Dat bedrijf is echter qua omzet half zo groot als de Materials Services-tak en heeft waarschijnlijk een partner nodig om een deal te kunnen sluiten.