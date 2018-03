'Zorgen over financiële risico's Arcadis'

Gepubliceerd op | Views: 1.978

AMSTERDAM (AFN) - De markt onderschat de financiële risico's bij advies- en ingenieursbureau Arcadis, aldus ABN AMRO-analist Philip Ngotho. Hij verlaagt het advies voor Arcadis van hold naar sell en het koersdoel gaat van 19 euro naar 15 euro. Bovendien wordt het aandeel toegevoegd aan de lijst van minst favorieten bij ABN. Arcadis ging daarop hard omlaag op de Amsterdamse beurs.

De analist wijst op een reeks risico's bij Arcadis, met name rond het verlieslijdende en met hoge schulden kampende Braziliaanse samenwerkingsverband ALEN. Arcadis probeert sinds 2011 de energiebezittingen van ALEN te verkopen, maar tot dusverre is dit niet gelukt. In de tussentijd moest ALEN wel grote leningen afsluiten om door te kunnen gaan. Deze leningen werden voor een groot deel gegarandeerd door Arcadis, terwijl door het bedrijf ook een lening werd verstrekt van 27 miljoen euro. ABN vreest dat Arcadis te maken zal krijgen met forse afschrijvingen als de verkoop niet voldoende oplevert. Mocht een verkoop niet lukken dan kan Arcadis opdraaien voor de schuld van ALEN.

Deze problematiek is volgens de bank onvoldoende duidelijk geworden voor de markt, ook omdat het management van Arcadis de risico's rond ALEN heeft gebagatelliseerd. Volgens ABN wordt in het jaarverslag van 2017 voor het eerst echt melding gemaakt rond de garanties voor ALEN.

'Restricted cash'

Naast de zorgen over ALEN wijst ABN ook op risico's rond afschrijvingen op uitstaande facturen. Die openstaande factoren liggen volgens de bank op een hoog niveau en ABN ziet een groot risico dat afboekingen gedaan moeten worden. Arcadis had eerder al aangegeven dat het met name in het Midden-Oosten moeite had met het tijd innen van rekeningen. Dit heeft negatieve gevolgen gehad voor het werkkapitaal van het bedrijf.

Verder stelt Ngotho dat Arcadis te maken heeft met een hoog niveau aan 'restricted cash'. Het gaat dan om geld dat is bedoeld voor specifieke doeleinden en dus niet vrij beschikbaar is voor algemene of onmiddellijke toepassingen. Volgens ABN is er binnen de Benelux geen partij te vinden met een vergelijkbaar hoog niveau aan 'restricted cash'.

Aandeel

Al met al denkt ABN dat als de genoemde risico's echt uitkomen dit negatief zal uitpakken voor Arcadis en kan leiden tot problemen met de bankconvenanten. De bank geeft dan ook aan dat de geplande verkoop van architectuurdochter CallisonRTKL meer een noodzaak is voor Arcadis dan op het eerste zicht zou lijken. De risico's die de bank aanstipt zijn volgens ABN onvoldoende verwerkt in de beurskoers.

Arcadis was maandagochtend omstreeks 11.15 uur met afstand de grootste daler in de MidKap. Het aandeel kelderde meer dan 10 procent tot 15,46 euro.