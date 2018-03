JD Sports koopt grote sportwinkelketen in VS

Gepubliceerd op | Views: 232 | Onderwerpen: Verenigde Staten

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De sportwinkelketen JD Sports koopt de Amerikaanse sportschoenenwinkel Finish Line. Het Britse moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport betaalt daarvoor 558 miljoen dollar (451 miljoen euro).

Met de aankoop krijgt JD Sports 930 winkels in de Verenigde Staten in handen. Een deel daarvan zijn afdelingen in de Amerikaanse warenhuisketen Macy's. ,,Het geeft ons in één klap een grote aanwezigheid in de VS'', zei topman Peter Cowgill van JD Sports. De winkelketen was al in de VS actief met het dochterbedrijf Kukri Sports dat onder meer rugbykleding maakt en kleding voor sportteams van scholen en universiteiten.