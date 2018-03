Smurfit wijst International Paper opnieuw af

Gepubliceerd op | Views: 197

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - De Ierse kartonfabrikant Smurfit Kappa heeft een vernieuwd overnamebod van zijn Amerikaanse branchegenoot International Paper afgewezen. Een eerder voorstel werd begin maart al verworpen.

Volgens Smurfit wordt met het nieuwe bod van 37,54 euro per aandeel de onderneming aanzienlijk ondergewaardeerd en werd dit daarom door het bestuur unaniem naar de prullenbak verwezen. Het eerdere bod van International Paper bedroeg volgens Smurfit 36,46 euro per aandeel. Smurfit gaf aan als zelfstandig bedrijf door te willen gaan. Het concern telt wereldwijd circa 46.000 werknemers en had vorig jaar een omzet van 8,6 miljard euro.

De laatste tijd vindt er een consolidatiegolf plaats binnen de verpakkingsindustrie die profiteert van de aantrekkende economie en groei van online winkelen. Eerder dit jaar kocht WestRock, een van de grootste Amerikaanse spelers in de markt, KapStone Paper & Packaging voor ongeveer 3,4 miljard dollar. Dat was de grootste deal in de sector in ruim twee jaar.