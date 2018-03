Vrouw aan het roer bij Sweco

Gepubliceerd op | Views: 683

STOCKHOLM (AFN) - Het Zweedse ingenieursbedrijf Sweco heeft Åsa Bergman benoemd als de nieuwe topvrouw van het bedrijf. Ze neemt per 20 april de plaats in van Tomas Carlsson die eerder zijn vertrek aankondigde. Hij verruilt het bedrijf voor het Zweedse bouwbedrijf NCC.

Bergman was al eindverantwoordelijke voor de Zweedse divisie van Sweco. Ze wordt ook de nieuwe voorzitter van de onderneming, die in 2015 het Nederlandse Grontmij inlijfde. Bergman is al sinds 1991 werkzaam bij Sweco. Sinds 2012 heeft ze de leiding over de Zweedse activiteiten.