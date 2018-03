'Voorzichtig begin beurshandel Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.026

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag waarschijnlijk nipt hoger aan de verkorte handelsweek. Ook elders in Europa zullen de beurzen met kleine koersuitslagen openen. De beurshandel staat naar verwachting opnieuw in het teken van geopolitieke ontwikkelingen en de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. Op Goede Vrijdag zijn de beurzen gesloten.

Beleggers zullen onder meer letten op de reactie op de beurs van Madrid op de aanhouding van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont. De Duitse politie hield de oud-premier van Catalonië zondag aan nadat hij vanuit Denemarken de grens was overgestoken. Spanje heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de separatist.

Kredietbeoordelaar Fitch heeft zijn oordeel over de kredietwaardigheid van chipmachinefabrikant ASML opgeschroefd. Fitch geeft aan dat de verhoging samenhangt met de vitale rol die ASML heeft in de chipsector, de sterke groeiverwachtingen en het verbeterde risicoprofiel van de onderneming.

Vopak

Ook Vopak staat in de belangstelling. De activistische investeerder ValueAct Capital heeft een kapitaalbelang van 3,02 procent met een gelijk stemrecht in het tankopslagbedrijf, zo bleek uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Vastgoedbedrijf NSI heeft een kantoorpand in Amsterdam aangekocht. Het pand Q-Port in de omgeving van station Sloterdijk kost 36,8 miljoen euro en is 12.700 vierkante meter groot. De aankoop van Q-Port past in de strategie van NSI om grotere kantoorpanden in de grote steden te kopen.

BinckBank

Onlinebroker BinckBank kondigde aan korting te geven aan actieve beleggers. De tarieven worden gunstiger naarmate een belegger meer handelt. Klanten van Binck krijgen ook meer voordeel als ze hun beleggersrekening combineren met een spaarrekening bij de bank of een zogeheten rekening voor Laten Beleggen.

De Europese beurzen sloten vrijdag stevig lager. De AEX-index zakte 1,3 procent tot 521,45 punten en de MidKap leverde 0,8 procent in tot 790,93 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 1,8 procent kwijt. De beurzen in New York gingen ook met stevige verliezen het weekeinde in en beleefden de slechtste beursweek in jaren.

De euro was 1,2362 dollar waard, vergeleken met 1,2357 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 65,54 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 70,28 dollar per vat.