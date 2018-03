Nikkei begint week licht hoger

Gepubliceerd op | Views: 440

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is maandag licht hoger gesloten. Beleggers bleven voorzichtig na de zware koersverliezen van afgelopen week, die werden veroorzaakt door de vrees voor een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Een stijging van de Japanse yen, die in onrustige tijden als een veilige haven wordt beschouwd, zorgde daarbij voor koersdruk onder de exportbedrijven.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,7 procent in de plus op 20.766,10 punten. De Japanse hoofdindex bereikte tussentijds het laagste niveau sinds eind september en kelderde vrijdag nog 4,5 procent. Chipgerelateerde bedrijven als Sumco en Tokyo Electron werden van de hand gedaan en verloren tot 1 procent. De makers van elektronische componenten Alps Electric en Murata Manufacturing zakten 0,9 en 0,5 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen omlaag. De beurs in Shanghai daalde 1,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,5 procent in. In Zuid-Korea, dat is uitgesloten van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium, won de Kospi 0,7 procent.