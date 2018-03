Givaudan neemt branchegenoot Naturex over

Gepubliceerd op | Views: 263

GENÈVE (AFN) - Geur- en smaakstoffenmaker Givaudan wil het Franse Naturex overnemen. De Zwitsers kopen ruim 40 procent van de aandelen voor 135 euro per aandeel, wat neerkomt op een bedrag van 522 miljoen euro.

Givaudan wil ook de rest van de uitstaande aandelen in Naturex, dat plantenextracten maakt, overnemen. Daar heeft het bedrijf ook 135 euro per aandeel voor over. De directie en de raad van commissarissen van Naturex staan achter het overnamebod.