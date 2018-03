NSI koopt kantoorpand Amsterdam Sloterdijk

Gepubliceerd op | Views: 231

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedbedrijf NSI heeft een kantoorpand in Amsterdam aangekocht. Het pand Q-Port in de omgeving van station Sloterdijk kost 36,8 miljoen euro en is 12.700 vierkante meter groot.

NSI stelt dat de bestaande huren 10 procent onder de marktwaarde liggen. Bovendien is er nog een kwart leegstand, waardoor het vastgoedfonds mogelijkheden ziet om goed aan de aankoop te verdienen.

De aankoop van Q-Port past in de strategie van NSI om grotere kantoorpanden in de grote steden te kopen