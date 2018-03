Economisch beeld fractie beter

Gepubliceerd op | Views: 261

DEN HAAG (AFN) - Het conjunctuurbeeld is in maart een fractie verbeterd. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In de zogenoemde conjunctuurklok, een hulpmiddel van het statistiekbureau voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur, van half maart presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De stemming onder consumenten is in maart nauwelijks veranderd. Het oordeel over het economisch klimaat is iets positiever. De koopbereidheid verandert niet. Het producentenvertrouwen steeg in februari tot recordhoogte. Ze waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder.