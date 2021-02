Einde aan Tupperware in Nederland.



Het Amerikaanse Tupperware stopt over

drie dagen met de directe verkoop van

producten in Nederland.Daarmee komt ook

een einde aan de tupperwareparty's,die

al jaren worden gehouden.Het bedrijf

zegt dat het besluit "niet lichtzinnig"

is genomen.Tupperware blijft wel wel in

Duitsland en België actief.