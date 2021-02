Beroerde week voor digitale munten als bitcoin

quote: Sander1234 schreef op 26 februari 2021 23:01:

Tegenover die ene beroerde week zo nu en dan staan nogal wat goede weken;)) Wordt nog veel en veel gekker-ik heb een plekje en ga mee

Tegenover die ene beroerde week zo nu en dan staan nogal wat goede weken;)) Wordt nog veel en veel gekker-ik heb een plekje en ga mee

Die 20% daling is niks vergeleken met de stijging afgelopen maanden,Media vinden het leuk als het 10 of 20% daalt,De meeste die ca 2 of 3 maanden zijn ingestapt staan nog fors in de plus, en kijk war Cardano vandaag doet, staat zo’n 10% in de plus, dat gaat m worden de komende jaren.