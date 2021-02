Brussel akkoord met overname Italiaanse beurs door Euronext

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de overname van de Italiaanse beursuitbater Borsa Italiana door sectorgenoot Euronext. Onder meer de aandeelhouders van beide partijen gingen al akkoord, nu moet nog een aantal andere toezichthouders hun goedkeuring verlenen. Euronext verwacht de overname in de eerste helft van 2021 helemaal af te kunnen ronden.

Euronext is al beursuitbater van onder meer de aandelenmarkten in Amsterdam en Parijs. Door de overname van Borsa Italiana groeit Euronext uit tot het grootste beursbedrijf van Europa. Euronext sloot begin oktober een overeenkomst met de Londense beursexploitant LSE over de overname. LSE ontvangt 4,3 miljard euro voor de beursuitbater van Milaan.

Euronext profiteerde het afgelopen jaar van de extra drukte op de financiële markten door de coronacrisis. Ook verstevigde het bedrijf zijn marktpositie, geholpen door eerdere overnames.