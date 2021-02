Reisbranche verloor meer dan 63 procent aan omzet

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse reisbranche is in 2020 flink ingestort met een omzetverlies van ruim 63 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) drukten de coronacrisis en alle bijkomende beperkingen en negatieve reisadviezen zwaar op de branche. In het vierde kwartaal was zelfs sprake van met een omzetdaling van bijna 77 procent.

Reisbureaus hebben bijvoorbeeld veel minder buitenlandse vakanties verkocht. In het hele jaar nam het aantal toeristische overnachtingen in Nederland daarnaast met bijna een derde af. Vooral bij hotels en groepsaccommodaties was een scherpe daling te zien. Door een sterke toename van het aantal binnenlandse gasten in de zomerperiode daalde het aantal overnachtingen bij campings en huisjesterreinen minder hard.

Het statistiekbureau beschouwt de reisbranche als onderdeel van de zakelijke dienstverlening. De totale omzet van branches in die categorie zakte vorig jaar met 10 procent. Ook in bijvoorbeeld de reclamewereld en de arbeidsbemiddeling stonden de opbrengsten onder druk. Anderzijds waren er ook deelbranches die meer omzet behaalden, onder meer de administratieve dienstverlening, ingenieursbureaus en IT-dienstverlening.