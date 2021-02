Blokker zet met koffiecups eerste stap op foodmarkt

AMSTERDAM (ANP) - Blokker waagt zich vanaf maandag voor het eerst aan de verkoop van voedingswaren onder het eigen merk. De winkelketen, vooral bekend als verkooppunt voor huishoudelijke artikelen, verkoopt voortaan ook koffiecups.

Een woordvoerster legt uit dat Blokker de verkoop van de cups vooral als mooie aanvulling op het bestaande assortiment ziet. Zo verkoopt het winkelbedrijf sinds vorig jaar ook koffiecupmachines van het huismerk.

Concrete plannen om nog meer voedingswaren naast de emmers, dweilen, opbergboxen of scheerapparaten aan te bieden heeft Blokker nog niet. "Als zich iets interessants op dat vlak voordoet, kunnen we dat altijd doen. Maar dat is nu nog niet aan de orde."

In het najaar van 2020 opende Blokker wel een vestiging waar ook broodjes en afhaalbroodjes werden verkocht, maar dit was slechts een proefproject. Met de afkondiging van de harde lockdown in december was deze winkel in Zaandam bovendien een kort leven beschoren.

De aluminium capsules Blokker werken niet alleen in de eigen apparaten, maar bijvoorbeeld ook in die van Nespresso. De koffiecups zijn ook gecertificeerd door duurzaamheidsorganisatie Rainforest Alliance waar het bekende koffiemerk van Nestlé mee samenwerkt.

Blokker wil vooral op prijs concurreren met de Nespresso-cups. Daarmee volgt het bedrijf het voorbeeld van supermarkten, die ook al goedkopere huismerken voor koffiecups verkopen.