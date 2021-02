Meer dan half miljard aan loonsteun overgemaakt in nieuwe ronde

DEN HAAG (ANP) - Uitkeringsinstantie UWV heeft de afgelopen twee weken al meer dan een half miljard euro (544 miljoen) aan loonsteun uitbetaald aan werkgevers. De nieuwe ronde loonsubsidie NOW is sinds 15 februari open. Van de 45.000 ontvangen aanvragen, zijn inmiddels 34.000 goedgekeurd, meldt het UWV. Die bedrijven hebben samen zo'n 524.000 mensen in dienst.

Werkgevers die drie maanden achter elkaar gemiddeld een omzetverlies van meer dan 20 procent verwachten, kunnen tot 14 maart 'NOW 4.0' aanvragen. Het gaat om subsidie in de maanden januari, februari en maart. Afhankelijk van het omzetverlies, vergoedt het kabinet maximaal 85 procent van de loonkosten. Zo kunnen bedrijven hun werknemers blijven doorbetalen.

De NOW is een van de belangrijkste onderdelen van de steunpakketten die het kabinet in het leven heeft geroepen wegens de coronacrisis. Door de coronamaatregelen moeten veel bedrijven hun deuren sluiten, of lopen ze een groot deel van hun omzet mis.