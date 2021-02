Europese beurzen houden schade beperkt, AEX zakt dik 1 procent

Ik zei vorig jaar al dat deze crisis veel langer zou gaan duren, en ik denk dat het einde niet in zicht is, blabla over licht in een tunnel. De corona muteert sneller dan de ontwikkeling van de vaccinaties. Ook groepsimuniteit werkt niet meer bij een grote mutatie. De Jonge praat poep over frikandelen enzo, overheden zijn in paniek en spreken over een vaccinatie paspoort. Volgens de NS gaat het herstel minimaal 4 jaar duren. Men zal nog veel meer moeten bij printen en meer schulden moeten afschrijven.