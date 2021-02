'Plug-inhybrideauto niet altijd duurzamer dan benzineauto'

Goed dat er begonnen is met dit soort onderzoeken, maar helaas uitkomsten die nu al weer verschillend geïnterpreteerd worden. Skoda een 4,6/10 en Volkswagen een 5,3/10 bij uitstoot broeikasgassen wordt in dit artikel relatief laag genoemd en 3,5/5 sterren wordt een goede beoordeling genoemd. Dat de Mitsubishi Outlander door de mand valt en ten onrechte al die jaren zwaar gesubsidieerd is, weet iedereen al jaren.