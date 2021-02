Moederbedrijf British Airways meldt miljardenverlies

quote: HobbyBeleggerT schreef op 26 februari 2021 11:11:

Hoe kan het dat KLM al een paar dagen (6) op rij stijgt .. obv van wat?

Hoe kan het dat KLM al een paar dagen (6) op rij stijgt .. obv van wat?

De prijs van het aandeel Air France-KLM heeft weinig tot niets te maken met de holding Air France-KLM. Zie alleen al vandaag - dieprode beurs, maar het bedrijf dat kunstmatig in leven wordt gehouden door overheidsgeld en waar al weken, zo niet maanden, gesproken wordt over een aandelenemissie is de grote winnaar.De winstgevendheid was in er in hoogtijdagen niet tot nauwelijks en die zal met de nieuwe rentelasten ook niet meer ontstaan. Zelfs als de situatie in de luchtvaart dit jaar herstelt naar het niveau van 2018-2019 dan doet de holding Air France-KLM er, op basis van resultaten uit het verleden, ruim 15 jaar over om de huidige leningen van de Franse en Nederlandse staat in te lossen. En dat brengt de holding in een onmogelijke impasse, omdat deze leningen kortlopend zijn. In het geval van Air France moet de investering van 7 miljard binnen twee jaar terugbetaald zijn. Met een nettowinst van +/- 1 miljard in 2018 en 2019 gaat dat dus nooit lukken.Als weldenkend belegger blijf je ver weg van dit brandhout.