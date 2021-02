'Huawei wil eigen elektrische auto op de markt zetten'

Het is niets anders dan FB + NSA bende die alles van je wilt weten en dan je 3 keer achter je om naait.

Als je naar de uiteindelijke resultaat kijkt, is er weinig verschil tussen VS en China.



In VS wordt je opgesloten onder de mond van terrorisme

in China wordt je opgesloten onder de mond van binnenlandse aangelegenheden.



Ik blijf wel in Europa, ze zijn naief, ze vechten met elkaar en wordt niets besloten. Wij hebben dan meer rust.