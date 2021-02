Techbedrijven drukken AEX diep in het rood

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag hard omlaag, na de forse koersdalingen op Wall Street en de Aziatische markten. Vooral de technologiebedrijven kregen rake klappen na de koersval van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Door de oplopende rentes op de obligatiemarkten maken beleggers zich zorgen over de hoge waarderingen van de techaandelen, die tijdens de coronacrisis hard zijn gestegen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent in het rood op 652,49 punten. Alle 25 bedrijven in de hoofdindex verloren terrein. De MidKap zakte 1,5 procent tot 977,01 punten. Beursintermediair Flow Traders, die profiteert van de onrust op de markten, was de enige stijger bij de middelgrote bedrijven met een plusje van 0,2 procent.

De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1,2 procent in. In Tokio raakte de toonaangevende Nikkei vrijdag 4 procent kwijt onder aanvoering van de Japanse techbedrijven. De belangrijke techgraadmeter Nasdaq eindigde donderdag met een koersverlies van 3,5 procent.

Chips

De chipbedriijven ASMI en AMSL behoorden tot de sterkste dalers in de AEX, met minnen tot 3,5 procent. In de MidKap leverde Besi ruim 2 procent in. Ook staalmaker ArcelorMittal en olieproducent Shell moesten het ontgelden, met verliezen van 3,3 en 2,4 procent.

IMCD verloor 1,1 procent, na publicatie van de jaarcijfers. De chemicaliëndistributeur zag de omzet in 2020 met 3 procent stijgen. Topman Piet van der Slikke sprak van sterke resultaten met een goed einde van het jaar. Voor het lopende jaar geeft het bedrijf vanwege de onzekerheden rond de coronapandemie echter geen concrete verwachting af.

GrandVision

GrandVision daalde 1,2 procent. Het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en Eye Wish kwam met definitieve jaarcijfers en liet weten nog altijd achter de geplande miljardenovername door brillenconcern EssilorLuxottica te staan. De twee beoogde fusiepartners vechten sinds de uitbraak van de coronapandemie een juridisch conflict uit rond de deal ter waarde van 7,3 miljard euro. Toch ziet GrandVision-topman Stephan Borchert daarin geen belemmering voor de inlijving.

De euro was 1,2141 dollar waard, tegenover 1,2228 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 62,59 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 66,04 dollar per vat.