Fastned gaat meer laadstations bouwen met geld beleggers

quote: Okuras schreef op 26 februari 2021 09:51:

Alle mensen die hier zo vreselijk zuur reageren zijn gewoon jaloers op de mensen die zijn ingestapt op 10! Fastned heeft 10 jaar geleden de toekomst voorzien en plukt daar nu de vruchten van. Dat vrijwel de gehele IEX redactie niets anders dan pessimistisch is tekent het oude-mannen-grijze-pakken imago, lekker de ter dood opgeschreven oils blijven steunen heren! Dat helpt de wereld verder.



Het zou jullie goed doen eens een optimistisch verhaal over Fastned te tikken ipv dit zure ge-emmer.



Oude mannen in grijze pakken? Ik ben een twintiger, het enige verschil tussen ons is waarschijnlijk dat ik me verdiep in het bedrijf waar ik in investeer in plaats van mee te gaan met de kudde en hypes.Maar doe vooral wat jou verstandig lijkt, het is tenslotte je eigen geld.