Gemeenten verhogen lasten huizenbezitters fors

De VEH liegt en bedriegt; Amsterdam had de laagste OZB in 2020 van heel Nederland en verhoogt het tarief in 2021 omdat de waarde is gestegen. (en NIET met >20%). Daar is niks mis mee.

De uitgaven van Amsterdam stijgen enorm doordat er geen toeristen kunnen komen. Normaal is dan dat je de inkomsten aanpast aan de uitgaven net als in ieder huishouden.