Virusvrees drukt beurzen New York

Gepubliceerd op | Views: 4.214

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen de handel uitgegaan. De financiële markten zijn in de greep van het nieuwe coronavirus, dat in steeds meer landen opduikt. In de staat New York worden meerdere mensen extra in de gaten gehouden die mogelijk met het virus zijn besmet.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,5 procent lager op 26.957,59 punten. De S&P 500 verloor 0,4 procent tot 3116,39 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 8980,77 punten.

In steeds meer landen worden besmettingen met het virus gemeld. De Amerikaanse president Donald Trump probeerde de gemoederen in de VS iets te bedaren. Mogelijk dat de regering extra geld opzij zet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Verder beschuldigde Trump CNN en MSNBC, met wie hij toch al geen warme band heeft, ervan de situatie erger te doen lijken dan deze volgens hem is.

Apple

Apple-baas Tim Cook weet nog niet wat de impact van het nieuwe coronavirus zal zijn op de toekomstplannen van het Amerikaanse techbedrijf. Apple (plus 1,6 procent) zou onder meer aan nieuwe iPhones met 5G-technologie en een nieuwe virtual reality-headset werken, maar Cook gaf tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen details prijs. Facebook (plus 0,2 procent) gaat misleidende advertenties aanpakken voor producten die mensen moeten beschermen tegen het coronavirus.

Verder stonden reisfondsen als Booking Holding en Marriott International in de schijnwerpers met verliezen van rond de 3 procent. Beide bedrijven openen na de slotbel de boeken.

Walt Disney

Disney wist ook de aandacht op zich gericht. Topman Bob Iger, onder wiens leiding het entertainmentconcern Lucasfilm overnam, legt zijn functie neer. Bij beleggers leeft de vrees dat zijn opvolger Bob Chapek te weinig ervaring heeft op het gebied van content. Chapek was tot voor kort baas van de pretparktak. Disney verloor bijna 4 procent.

Verder reageerden beleggers op cijfers van doe-het-zelf-keten Lowe's, wiens omzet duidelijk tegenviel. Het aandeel verloor 4,4 procent. Ook fastfoodketen Wendy's (min 4,7 procent) opende de boeken.

De euro stond op 1,0883 dollar tegen 1,0888 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 48,72 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent minder op 53,44 dollar per vat.