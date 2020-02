'Nokia onderzoekt strategische opties'

Ooit hadden de Amerikanen ook een bedrijf in netwerkapparatuur, genaamd Lucent. Lucent redde het in zijn eentje niet en fuseerde met het Franse Alcatel. Alcatel-Lucent redde het in z'n eentje ook niet en verkocht zichzelf aan Nokia. Nu redt Nokia het in z'n eentje niet.... Wat zegt dat over deze business? Juist ja, dat het een bescheten business is. De techreuzen uit de VS gaan hun handen niet branden aan deze business. Geen economisch of strategisch aantrekkelijk perspectief.