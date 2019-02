Fed-baas bezorgd over kwesties buiten VS

Gepubliceerd op | Views: 611 | Onderwerpen: Federal Reserve, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie staat er goed voor. Maar ontwikkelingen in het buitenland, zoals groeivertragingen in Europa en China en onzekerheden rond de brexit zetten wel een rem op de ontwikkelingen. Dat is de boodschap die Fed-baas Jerome Powell meegeeft aan het Amerikaanse Congres.

Volgens Powell, die de komende twee dagen politici tekst en uitleg geeft, is het zaak voor de Fed om geduldig te blijven met zijn monetaire beleid en in het bijzonder de rentewijzigingen. Daarmee gaf hij vrijwel dezelfde tekst en uitleg als een maand eerder toen de Fed besloot met de rente pas op de plaats te maken.

De recente shutdown van de Amerikaanse overheid heeft volgens hem waarschijnlijk een bescheiden negatief effect op de economie. De komende maanden zal hierover meer duidelijk worden, denkt Powell. Bij het eventueel verder verhogen van de rente zal de Fed macro-economische cijfers en vooruitzichten duidelijk mee laten wegen.